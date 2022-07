Hogere kosten: kleinere gemeenten stellen investeringen uit, "situatie weegt op bouwsector"

De gemeente Pittem stelt de bouw van een nieuwe sporthal uit. Die was eigenlijk gepland voor volgend jaar, maar door de stijgende kosten moet de gemeente nu herschikken. De plannen voor de sporthal liggen nochtans klaar, maar toch: “De geraamde kostprijs voor de bouw van de nieuwe sporthal werd al geactualiseerd en steeg van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Op basis van de huidige marktsituatie kan de uiteindelijke kostprijs nog een stuk hoger uitvallen,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van sport.

Geen belastingsverhoging

De sporthal is trouwens niet het enige geval in de gemeente. De gemeente werkt aan de heraanleg van landelijke wegen, de herinrichting van de Molenakker en een nieuwe groensite in de Gentsemeersweg. Maar Pittem gaat nu eerst bekijken welke financiële ruimte er nog is. Een belastingverhoging komt er in elk geval niet: “We willen een financieel, gezonde gemeente blijven zonder onze inwoners te treffen,” zegt burgemeester Ivan Delaere.

Ook uitstel in Staden

Ook de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum en jeugdhuis in Oostnieuwkerke bij Staden is vooruitgeschoven, blijkt na de gemeenteraad. Die was begroot op 3,5 miljoen euro, maar aannemers dienden offertes in met een meerkost van één miljoen euro. De gemeente wacht nu af in de hoop dat de prijzen stabiliseren en dat bedrag toch weer wat omlaag kan.

“De situatie begint te wegen op onze bouwbedrijven”, zucht gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Natuurlijk hebben de prijsstijgingen een impact op al wie wil bouwen of verbouwen. Maar mensen vergeten dat ook de aannemers zelf slachtoffer zijn in dit verhaal. Wanneer klanten projecten uitstellen of zelfs annuleren, heeft dat invloed op de rentabiliteit van onze bouwbedrijven. Met dus alle gevolgen van dien. Het is logisch dat de bouwbedrijven voor hun eigen investeringen nu wat de kat uit de boom kijken. Maar op langere termijn moeten bedrijven blijven investeren en innoveren om overeind te blijven.”