Hoger onderwijs in West-Vlaanderen krijgt een boost

Een studie, uitgevoerd door de Provincie West-Vlaanderen, legde vorig jaar de vinger nog eens duidelijk op de wonde: er is sprake van een structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs in de provincie. Maar nu wil de Vlaamse regering daar verandering in brengen, met een investering van vijf miljoen euro.

De vier hoger onderwijsinstellingen actief in West-Vlaanderen bereikten nu een akkoord over de inhoudelijke prioriteiten die ze hiermee willen afdekken. De hogescholen VIVES en Howest en de universiteiten van Gent en Leuven met hun West-Vlaamse campussen slaan onder coördinatie van de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West) de handen in elkaar om het hoger onderwijs in de provincie een flinke boost te geven. Naast nieuwe en unieke opleidingen komen er ook versterkte samenwerkingen tussen de hogescholen en universiteiten om de student in de toekomst het allerbeste onderwijs te kunnen blijven aanbieden.

Concreet moeten drie master-na-master opleidingen en een pak nieuwe postgraduaten het hoger onderwijs in onze provincie een flinke boost geven. De nieuwe voortgezette opleidingen sluiten nauw aan bij het bedrijfsleven, ondermeer rond de maakindustie, maar ook voeding en artificiële intelligentie. Het gaat om een unieke samenwerking tussen vier onderwijsspelers: de universiteiten van Gent en Leuven, en de hogescholen Howest en Vives. Ondernemersorganisatie VOKA juicht de verruiming van het onderwijsaanbod toe.