Aan zee waait de wind vanmiddag vrij krachtig tot krachtig met mogelijk windstoten tot rond een 70 km per uur. In combinatie met een springtij leidt dat met het hoogwater van rond 14 uur tot een extra hoge golven.

Problemen zouden daar niet mogen van komen want er wordt een hoog water verwacht rond 550 TAW (Tweede Algemene Waterpassing, een referentie voor het waterpeil) en dat is nog geen stormvloed. Toch is waakzaamheid zeker geboden want er zijn flinke golven te verwachten. Over het hele traject van de Noordzee staat immers een flinke noordelijke wind en die stuwt veel water naar onze kust.