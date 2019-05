Hof van beroep bevestigt 30 jaar celstraf voor roofmoord

Het Gentse hof van beroep bevestigt de celstraf van 30 jaar voor een 38-jarige Let die een roofmoord pleegde op een juwelier in Kortrijk.

De Kortrijkse goudsmid Robert Ardenoy (72) werd op 11 april 2013 vermoord. De dader, een man uit Letland, werd pas anderhalf jaar na die feiten opgepakt in het kader van een andere zaak, maar het sporenonderzoek wees uit dat S.P. aanwezig was op het plaats delict. Het was de zoon die destijds zijn geknevelde vader aantrof. Robert Ardenoy vertoonde fracturen in het gezicht en aan de schedel. Er waren ook zeven ribben gebroken. Volgens het openbaar ministerie werd de dief op heterdaad betrapt en heeft hij in paniek de goudsmid vermoord.

Hof van Beroep bevestigt

In eerste aanleg werd de Let dus al veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, maar hij bleef ontkennen en ging in beroep. "Hij was erbij, maar heeft er niks mee te maken", pleitte zijn advocaat. Maar volgens de procureur-generaal is hij wel degelijk schuldig aan de roofmoord. "Er is DNA gevonden, een vingerspoor en een spoor van zijn kousenvoeten". Het Gentse hof van beroep bevestigt nu dus de celstraf van 30 jaar.

