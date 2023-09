Hof oordeelt opnieuw dat tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist "onwettig en discriminerend" is

De belasting die de gemeente Knokke-Heist vraagt aan haar tweedeverblijvers is onwettig en discriminerend. Dat zegt het hof van ­beroep in Gent. Ook in mei kreeg een tweedeverblijver gelijk.

In Knokke-Heist, De Panne en Koksijde betalen inwoners geen aanvullende personenbelasting, maar tweedeverblijvers betalen wel een taks. Het is al enige tijd grond voor discussie.

Net voor de zomer kreeg een vrouw gelijk bij het Hof van Beroep in Gent, en ook nu heeft een man de tweedeverblijfstaks met succes aangevochten. "Het Hof oordeelde dat de gemeentebelasting op tweede verblijven van de gemeente Knokke-Heist in strijd is met het gelijkheidsbeginsel", zegt advocaat Bart Engelen.

Niet vernietigd

Dat betekent nog niet het einde van de tweedeverblijfstaks. Pas als de Raad van State het reglement vernietigt, of als de gemeenteraad van Knokke het reglement aanpast. Maar in mei reageerde de burgemeester van Knokke nog zo: "Wij blijven de taks verder toepassen en dus worden de belastingbrieven wel degelijk verder bedeeld.”

Er lopen nog honderden gelijkaardige procedures voor de rechtbank, ook tegen De Panne en Koksijde. In De Panne wordt evenwel niet gesproken over een tweede verblijf, maar over een wooneenheid die geen domicilie is. Ook inwoners van De Panne die in hun eigen gemeente zo een 'tweede verblijf' hebben, moeten voor dat verblijf wel een taks betalen.

Provinciebelasting

Niet alleen de tweedeverblijfstaks, ook de belasting die de provincie West-Vlaanderen int op tweede verblijven is aangevochten. Die provinciebelasting bedraagt 124 euro per tweede verblijf, terwijl de algemene provinciebelasting op 22 euro ligt voor alleenstaanden, en op 41 euro voor gezinnen.

En ook die belasting is dus in strijd met het gelijkheidsbeginsel, oordeelt het hof. "Nog nooit eerder werd hiertoe in de rechtspraak besloten", zegt advocaat Engelen.

