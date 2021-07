'Hoera, horeca aan zee' maakt mensen warm voor job in horeca

De POM West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen hebben de campagne 'Hoera, horeca aan zee' gelanceerd. De campagne is donderdag voorgesteld in Blankenberge en moet mensen warm maken voor een job in de horecasector aan de kust.

Door de coronapandemie is de vraag naar horecapersoneel groter.

Bij de start van de zomervakantie zoeken heel wat horeca-uitbaters aan de kust nog dringend personeel. De sluiting van de horeca door de coronapandemie zorgde ervoor dat veel medewerkers op zoek gingen naar ander werk. "Bij de heropening van de horeca is een deel van die medewerkers niet meer teruggekeerd naar de horeca. In combinatie met de start van het hoogseizoen zorgt dat in veel horecazaken voor problemen", vertelt Yves van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen. "Van onze 2.450 ondernemingen is er nog een kleine 72 procent die moeilijk personeel vindt."

Daar moet de campagne 'Hoera, horeca aan zee' bij helpen. Een grote sociale mediacampagne moet interesse opwekken om voor een job in de horeca te gaan. Aan de campagne is een website gekoppeld waarop alle initiatiefnemers en partners de voordelen van werken in de kusthoreca in de kijker plaatsen. Verder zijn op de site ook links naar websites met horecavacatures te vinden en kunnen geïnteresseerden er terecht voor horecaopleidingen van de VDAB en Horeca Forma.