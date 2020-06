Hoe zit het met het coronavirus in jouw gemeente?

Op deze website kan iedere gemeente bijhouden in welke mate het virus aanwezig is.

Volgens Van Gucht zit België momenteel in een overgangsfase van de manier van rapportering. De monitoring van de cijfers loopt nog steeds zeven dagen op zeven. "Het aantal nieuwe besmettingen is de belangrijkste parameter", benadrukt Van Gucht. Daarom lanceert Sciensano een nieuwe online tool waarop overheid en burgers kunnen opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen.

"Alertfunctie voor lokale overheid"

"Daar is ook een alertfunctie aan verbonden voor de lokale overheid", legt Van Gucht uit. "Dat moet een trigger vormen voor de gezondheidsinspectie als er ergens lokaal opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken." Het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames worden volgens Van Gucht niet langer gerapporteerd op zaterdag en zondag. "Dat is om de ziekenhuizen te ontlasten. Bovendien zijn die parameters minder belangrijk om onmiddellijk in actie te treden dan het aantal nieuwe besmettingen."

Drie indicatoren

De online tool van Sciensano toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-COV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren*:

De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).

Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.

Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

Op basis van de huidige situatie zijn deze waarschuwingsdrempels gedefinieerd: