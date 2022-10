Hoe ziet de ontmoetingsruimte van de toekomst er uit?

We worden steeds ouder maar dat zorgt ook meer en meer voor vereenzaming. Er zijn nochtans in vrijwel elke gemeente ontmoetingsruimtes maar die schieten vaak hun doel voorbij.

Parochiezalen of andere publieke gebouwen staan dan ook vaak leeg. PRoF, een groep samenwerkende ondernemingen met zetel in Poperinge, wil daarover nadenken en zoekt naar slimme ingrepen. Ze hebben een prototype gebouwd van een ontmoetingsruimte waar iedereen ideeën kan opdoen. Valerie Dhaeze, designer PRoF: "Mensen kunnen in verschillende configuraties in de zetels zitten. Het idee is om mensen samen te brengen maar toch ook apart. Ze kunnen zo ideeën delen, elkaar ontmoeten maar ook de nodige afstand nemen indien mogelijk of indien gewenst."

De denktank PRoF in Poperinge brengt mensen uit het werkveld en de industrie samen om te zoeken naar de ontmoetingsplaats van de toekomst. De ruimte hier is zo ingekleed om mensen aan het denken te zetten en te inspireren. Chantal Van Audenhove, professor KU Leuven: "Ik denk dat die ruimtes veel vormen kunnen aannemen. Evenveel als er community’s zijn of gemeenschappen zullen die een andere vorm aannemen. Hier in Poperinge zien we nu een heel goed beeld met de hopperanken. Ik denk niet dat je dit nu in Leuven op de muur zal zetten. Het eigene van de ruimte kan een rol spelen. Dat kan historische wortels hebben, maar kan ook de actualiteit zijn."