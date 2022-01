Hoe werkt de coronabarometer? We leggen het eenvoudig uit

Drie codes

Vanaf 28 januari doet de coronabarometer zijn intrede. Die werkt met drie codes. Code geel betekent: 'De situatie is onder controle'. Code oranje staat voor: 'De druk op de zorg neemt toe'. En code rood betekent 'Er is een risico op overbelasting van de zorg'. We beginnen op 28 januari in code rood.

De code waarin we zitten hangt vast aan de situatie in de ziekenhuizen. Die ziekenhuiscijfers geven de richting aan, de eindbeslissing ligt bij het overlegcomité. Dit zijn de maatstaven:

code geel: minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag en minder dan 300 patiënten op intensieve zorgen

code oranje: meer dan 75 ziekenhuisopnames per dag en meer dan 300 patiënten op intensieve zorgen

code rood: meer dan 150 ziekenhuisopnames per dag en meer dan 500 patiënten op intensieve zorgen

Drie sectoren - regels voor code rood

Per code zijn er enkele regels. Het overlegcomité heeft vandaag enkel de regels vastgelegd voor code rood. Later volgen de andere regels. De regels voor code rood gelden voor evenementen, horeca en vrije tijd.