Hoe verloopt vaccinatie in Kortrijk Xpo?

Pas open eind februari

Het vaccinatiecentrum zal pas opengaan eind februari, begin maart. Over hoe het vaccinatiecentrum precies zal werken en hoe de inwoners zich zullen kunnen inschrijven en registreren, zal in de komende weken nog uitgebreid gecommuniceerd worden.

Eerst ruim 25.000 inwoners

In eerste instantie zullen alle 65-plussers een uitnodiging ontvangen. Dat zijn er reeds 16.634 in Kortrijk, 5970 in Harelbeke en 2987 in Kuurne. In totaal zijn dat 25.591 inwoners, waarvan een deel reeds gevaccineerd werd via de woonzorgcentra. Zij zullen via de Vlaamse overheid en via hun lokaal bestuur alle informatie ontvangen.

Inwoners die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen, zullen beroep kunnen doen op vaccinatie in de vertrouwde thuisomgeving, gecoördineerd door het vaccinatiecentrum. Informatie hierover volgt later. Inwoners die minder mobiel zijn, zullen beroep kunnen doen op vrijwilligers, taxidiensten en de transportmogelijkheden van de Minder Mobielen Centrale. De Vlaamse overheid en de lokale besturen werken zullen daar in de komende weken verdere afspraken rond maken.

Wat is nu de eerstvolgende stap?

Tegen vrijdag moeten alle eerstelijnszones doorgeven aan Vlaanderen waar de vaccinatiecentra zullen komen. Daarna wordt een projectmanager aangesteld voor het logistieke luik, een HR-manager voor het personeel en een programmamanager vanuit de eerstelijnszone. Vrijwilligers of bedrijven die willen helpen bij de opbouw en de uitwerking van het vaccinatiecentrum, mogen mailen naar info@elzregiokortrijk.be. Ook gepensioneerde vrijwilligers met een medische achtergrond zijn zeker welkom.

Waarom Kortrijk Expo

Door te kiezen voor één groot vaccinatiecentrum dicht bij het AZ Groeninge, verzekeren we ons van de kortste aanvoerlijnen en de grootste medische expertise. Als er in de toekomst bijkomende bestellingen van het vaccin beschikbaar zouden worden, dan is er bovendien de mogelijkheid om het aantal vaccinatielijnen in de Xpo te verdubbelen of te verdriedubbelen. In het voordeel van onze eerstelijnszone, maar ook van de hele regio. Burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe

Door samen te werken als eerstelijnszone maken we de personeelsoefening voor onze dokters, verpleegkundigen, zorgverleners en andere zorgberoepen zo eenvoudig mogelijk. Kortrijk Xpo ligt op maximum 15 minuten rijden voor iedereen en we gaan er alles aan doen om vlot vervoer van en naar het vaccinatiecentrum mogelijk te maken. Burgemeester van Harelbeke Alain Top