Hoe tevreden bent u met uw gemeente?

Drie op de vier inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. De West-Vlamingen die het meest fier zijn op hun gemeente of stad wonen in Brugge, Koekelare en Knokke-Heist.

De gemeentebesturen die het meeste vertrouwen genieten zijn die van Knokke-Heist en Zuienkerke. Nog enkele opvallende cijfers voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld in Brugge: 49 % van de Bruggelingen heeft vertrouwen in het stadsbestuur. Dat was drie jaar terug maar 27%. En in Koksijde en Knokke-Heist voelt 89% van de inwoners zich gelukkig.

Uit de monitor blijkt ook dat zwerfvuil en verkeer bovenaan de ergernislijst van de Vlaming blijft staan. De staat van de voet- en fietspaden blijft een pijnpunt. Volgens minder dan de helft van de inwoners verkeren die in goede staat.

Opmerkelijk is ook dat amper vier op de tien inwoners oordeelt dat naar school fietsen veilig is voor de kinderen, al evolueert dat cijfer licht positief. Verder blijkt dat acht op de tien inwoners tevreden zijn over het contact in hun buurt. Zeven op de tien voelt zich ook thuis in zijn buurt en vertrouwt de buren. Verder staan vier op de vijf inwoners neutraal tot positief tegenover mensen van verschillende herkomst. Maar dat betekent ook dat één op de vijf inwoners daarover een negatieve houding heeft. In de 13 centrumsteden is er meer openheid voor diversiteit.

Bekijk hier zelf de resultaten van de stadsmonitor, ook van uw gemeente!