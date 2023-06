Hoe schattig is dit: berenwelpjes komen naar buiten

In Vleteren komen de twee jonge berenwelpen op hun vijf maanden voor het eerst naar buiten. In januari waren ze nauwelijks groter dan een cavia, maar nu zijn ze klaar voor de eerste heel voorzichtige stapjes in de buitenwereld.

Ook mamabeer stelt het goed. Een jaar geleden werd ze hals over kop samen met haar broer overgebracht vanuit Oekraïne op de vlucht voor de oorlog. Karel Ackaert, De Zonnegloed Vleteren: "Het is een mooi verhaal maar ook een beetje triest. De twee dieren komen uit Oekraïne, maar ze moesten daar weg omdat de dierentuin was gebombardeerd. Hier hebben ze nu wel een nieuwe thuis waar ze piekfijn verzorgd worden."

De Zonnegloed is een buitenbeentje binnen de dierenparken. Vooral dieren in nood worden er van een trieste dood of verwaarlozing gered. Dat het Oekraïense berenkoppel zwanger was, wist niemand. De kerngezonde welpen in het wild uitzetten, is onmogelijk. Voor De Zonnegloed zou dat het mooiste zijn, maar zonder mama in het wild is het uitgesloten.

