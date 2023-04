Hoe omgaan als je ongewenst gedrag ziet? Brugse leerlingen krijgen workshop

Hoe reageer je als omstaander op ongewenst gedrag? Dat hebben vierdejaars van het VTI in Brugge geleerd tijdens een workshop.

De leerlingen moesten reageren op een scenario waarbij een meisje wordt lastiggevallen op straat. Ze kregen tips over hoe ze kunnen leren omgaan met racisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Tijdens feestjes als er zo echt een jongen bij een meisje staat en toont dat hij iets wil doen, maar dat meisje wil dat niet, zou ik toch wel tussen komen,” zet Lars Gobert. “Ook gewoon in het dagelijks leven, als ik iets zie van ‘dat klopt niet’, toch eens vragen, want daar is niets fout mee.

“Ik zou wel helpen omdat ik vind dat dat niet oké is en daarbij moet geholpen worden.”