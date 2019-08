Hitteplan voor mens en paard op Waregem Koerse

En het wordt bijzonder warm morgen. De organisatie heeft dan ook een hitteplan klaar voor mens en paard om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

(lees verder onder de foto)

Met 33 graden loopt de temperatuur morgen letterlijk en figuurlijk hoog op. Voor de bezoekers en medewerkers van Waregem Koerse is er extra water voorzien. En ook voor de paarden is er een hitteplan.

Bram Vandewalle van Waregem Koerse: 'Er is voldoende water voorzien aan de finish, dat de paarden onmiddellijk kunnen drinken en afkoelen. In de stallingen hebben we ventilatie en sproeien we ook water om afkoeling te voorzien. Er is voldoende mogelijkheid voor de paarden om te stappen in de schaduw. De bodem ligt er ook goed bij, want die is de laatste dagen enorm gesproeid geweest.'

Op wie gokken op Waregem Koerse? Bekijk hier de (exclusieve) tips van speaker Nicky De Frene: