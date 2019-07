"Hitte op dit ogenblik groter probleem voor landbouw dan droogte"

"Als gevolg van de hitte worden de aardappelen momenteel als het ware in de grond gekookt, met als gevolg doorschietende planten en aardappelen die te klein blijven. Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe groot de minderopbrengst uiteindelijk zal zijn en of de afgesproken leveringscontracten zullen kunnen worden nageleefd, maar de schade die aan de aardappelen wordt aangebracht is onomkeerbaar. Bij het fruit zien we zowel bij appelen als peren dat schillen barsten waardoor het fruit lelijk wordt. Deze hitteperiode mag echt geen weken meer duren", zegt Saenen.

Regen komt te laat

Ook website Agripress meldde woensdag dat de aardappeloogst als gevolg van de droogte voor het vierde jaar op rij bijzonder pover dreigt uit te vallen. In 2016 werd de oogst vernield door de regen, in 2017 en 2018 speelde de droogte parten. "Percelen vroege aardappelen die normaal een goeie 40 ton per hectare opleveren, geven momenteel gemiddeld tussen 20 en 25 ton", zegt Sofie Scherpereel van Agripress. De voor dit weekend voorspelde regen komt veel te laat voor de vroege en halfvroege aardappelteelt. Ook andere teelten zoals maïs en uien hebben volgens Agripress te lijden onder de droogte.