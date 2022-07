Hitte jaagt ook bedrijven op kosten

De hitte jaagt ook sommige bedrijven op kosten. De IJscentrale in Waregem produceert ijsblokjes en ijsballen voor in drankjes ondermeer, en dus is de vraag in deze periode groot.

Maar in deze warmte koelen de vriezers ook minder snel, de productie zakt dan zelfs met een derde. Het mag dus allemaal wat minder daarbuiten. Al horen we de werknemers in de vriescel niet klagen.

"In de zomer gaat onze productie, zeker met de warme dagen, 30 tot 40 procent achteruit. We kunnen niet anders dan warmte onttrekken aan het water, en als we die warmte buiten niet kwijt kunnen door waterkoeling vertraagt het proces", klinkt het.

Komt daar nog een stijgende energiefactuur bovenop.

"Het kost evenveel om in de winter te draaien of in de zomers. Maar nu ook: de vriezers gaan constant open en dicht, een vriezer waar niet veel in zit moet veel lucht koelen, dat is heel duur. We proberen onze kosten te beperken."