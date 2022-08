Hitte: huisvuilwagens rijden vroeger uit

De warme temperaturen laten zich vanaf vandaag echt voelen. Het is de start van een hittegolf die haar hoogtepunt zal kennen op zondag. Heel wat openbare diensten grijpen in. Zo rijden de vuilniswagen op veel plaatsen vroeger uit.

Om de de grootste warmte te vermijden, want voor de beladers is het sowieso al fysiek zwaar werk. Sommige vuilniswagens reden al om half vier vannacht uit.

Sommige steden en gemeenten wijzigen ook de openingsuren van hun recyclagepark.Dat is onder meer zo in Torhout, al zeker tot en met vrijdag, maar wellicht langer, gaat het park vroeger dicht. Elsie Desmet, schepen van leefmilieu: "Van zodra het vier dagen naeen 26 graden is, schakelen we over op het warmte-actieplan Heel specifiek zijn we tijdens het warmteregime open van 9 uur ’s morgens tot 15 uur. Wij proberen de heetste momenten voor te zijn voor zowel personeel als bezoekers. Op het terrein staan ook witte tentjes tegen de felle zon.

In andere gemeenten zoals Zonnebeke en Oostkamp zijn de recyclageparken tijdelijk alleen in de voormiddag open.