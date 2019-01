Historium Toren geopend in Brugge

In Brugge trakteerde het nieuwe stadsbestuur op de Burg met frietjes en een drankje. De receptie op de burg werd druk bijgewoond.

In zijn nieuwsjaarboodschap beloofde Burgemeester Dirk De Fauw dit jaar de Brugse wijken in te trekken om te voelen wat er leeft bij de Bruggeling. Vooraf mocht de burgemeester het lint doorknippen van de nieuwste Brugse attractie: de historium toren.

De historium toren komt zeker op het “ to do lijstje “ van iedere toerist die Brugge bezoekt. Het is een ideale uitkijkpost 35 meter boven de markt van waaruit je een panoramisch zicht hebt op de verschillende Brugse wijken en gebouwen. Om de 145 trappen te beklimmen moet je wel een goede conditie hebben.