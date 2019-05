Historische schepen meren aan in Oostende

Oostende is nog de hele week de thuishaven van de authentieke scheepvaart. De kusthaven verwacht voor Oostende voor Anker een vloot van honderdveertig historische schepen. Het is intussen de twintigste editie en die is deze keer aan de Mercator gewijd.

In Oostende wordt vandaag een zestigtal vaartuigen verwacht. Intussen liggen er al enkele blikvangers aangemeerd. Zoals de 'Galeon Andulcia', een replica van een Spaans galjoen uit de zeventiende eeuw. Als bezoeker verneem je aan boord het hele reilen en zeilen.

De twintigste editie van 'Oostende Voor Anker' zet het rijke verleden en de spraakmakende expedities van de Mercator in de kijker. Het museumschip is in al zijn glorie te bezoeken en één van vaste waarden van Oostende voor Anker.

'Feestje van en voor Oostendenaars'

Hubert Rubbens staat al jaren aan het roer van het maritiem festival. 'De eerste keer was toen de Amandine werd drooggelegd en iedereen vond dat eigenlijk een goed idee om dat met een maritiem feest te doen. Oostende had al de maalboten verloren en de visserij ging achteruit. De Oostendenaars waren bang dat er niets in de haven van Oostende zou liggen. En ineens kwamen die driemasters binnen. Dat is het feestje van en voor de Oostendenaars. En het is gelukt,' zegt Hubert Rubbens.

Zowat de hele vloot is te bezoeken en je kan ook deze keer met heel wat schepen in zee steken. En ook op de kaaien is er vanaf morgen heel wat te beleven. 'Oostende Voor Anker' in en rond de Mercatorjachthaven loopt nog tot en met zondag.