Historische Romeinse plank zoekt nieuwe bestemming

In Roeselare worden verschillende houten elementen van een oude Romeinse waterput aangeboden aan creatievelingen of andere geïnteresseerden die er iets nuttigs mee kunnen doen.

Het gaat om authentiek hout van tweeduizend jaar oud dat aangetroffen werd bij archeologisch onderzoek in de Roeselaarse haven. Daar werd destijds een Romeinse site blootgelegd. Naast een dakpanoven kwamen ook vijf houten waterputten aan het licht. Eén van de waterputten werd destijds ontmanteld en in een schuilkelder uit WOII in de Kokelaarstraat bewaard. De planken kwamen echter niet meer in aanmerking om geconserveerd te worden voor een geplande reconstructie.

Gebarsten en uitgedroogd

Het gaat om een 60-tal planken, enkele dwarsbalken en stukken van een boomstamwaterput. Het hout wordt aangeboden in de uitgedroogde en gebarsten staat waarin het zich bevindt. De invulling van de herbestemming is vrij, in de loop van volgend jaar komt erfgoeddienst Radar kijken wat er met het hout gebeurd is. Iedereen die aan de slag wil gaan met één of meerdere Romeinse planken is morgen welkom van 10u tot 12u in de kelder van de Kokelaarstraat 5 in Roeselare.