Historische Reddingboot 3 uitzonderlijk te bezoeken tijdens Open Monumentendag

De tweede zondag van september is traditioneel Open Monumentendag in Vlaanderen. In totaal staan vandaag 454 activiteiten op de planning, verspreid over 330 monumenten in 182 gemeenten.

Historisch schip

In Oostende is onder meer de werf waar de Reddingboot 3 gerestaureerd wordt te bezoeken. Dat schip redde tussen 1948 en 1980 talloze mensenlevens en werd in 2019 zelf van de sloop gered.

Tijdens Open Monumentendag vertelt het team van enthousiaste vrijwilligers hoe ze het schip opnieuw vaarklaar maken. Bezoekers kunnen ook een kijkje aan boord nemen.

