Historische recepten ontdekken in Ieper

Simpele arme kost na oorlogstijd. In de jaren '20 kregen ze gelukkig inspiratie van de boerinnenbond met 'Ons kookboek'. Het Ypermuseum sprak vader en zoon Vanderhaeghe van Hostellerie Saint-Nicolas aan om de oude recepten weer tot leven te wekken.

Een gepocheerd ei met ajuinaardappelen dat is wat de sterrenchefs van Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge uit hun hoed toveren. Het is armekeukenkost die in een handomdraai een tweesterrengerecht wordt. Het Ypermuseum vond hier de geknipte mannen om het thema 'aan tafel' na de oorlog, vorm te geven. De tentoonstelling in het Yper Museum in de Lakenhallen loopt nog tot in januari.