De bomen pasten niet meer in de vernieuwde Markt, maar ze hebben een historische waarde zegt de stad. Toenmalig burgemeester Pierre Lano liet ze in 1991 planten. Dat waren toen één van de eerste gekweekte bomen in het land. De stad was toen dus voorloper en wil de bomen dus niet zomaar rooien.





Op het Moleneiland, in de buurt van de vernieuwde sluis op de Leie moeten ze verder kunnen groeien.