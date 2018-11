Historische kostuums ontlenen kan online in Brugge

Bij de centrale uitleendienst in Brugge kan men behalve feestmateriaal, sport-, spel en jeugdkampmateriaal nu ook historische kostuums ontlenen via een digitale catalogus.

Het gaat over kostuums, accessoires en rekwisieten die ooit werden gebruikt door de figuranten van de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet. De kostuums zijn in goede staat, maar worden niet meer gebruikt. Tot nu toe waren het voornamelijk scholen en toneelverenigingen die ze ontleenden, maar eigenlijk kan iedereen dat.

De kledij bevindt zich in De Bond. Daar is een indrukwekkend kostuumatelier, maar nu kan men vanuit de luie zetel kostuums en accessoires online aanvragen via een digitale catalogus. Dat bespaart de aanwezige costumières veel tijd.

Wie zich dus als novice, hofdame, koningin, ridder, geestelijke, boer of schildknaap....wil verkleden, kan dat aanvragen via http://www.brugge.be/historischekostuums. Er zijn verschillende ontleentarieven.