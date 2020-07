Historisch Textielhuis wordt esportscenter

Het Textielhuis in hartje Kortrijk krijgt een innovatieve invulling. Outplayed trekt er vanaf oktober in met een esports- en gaminghub.

Begin dit jaar deed Outplayed een beroep op Intercommunale Leiedal om te helpen in hun zoektocht naar ruimte. Leiedal vond een oplossing: een ruimte op de benedenverdieping van het Textielhuis. Die beslaat 300 vierkante meter. De intercommunale staat in voor de basisvoorzieningen (sanitair, verwarming en glasvezel), Outplayed neemt de inrichting voor zijn rekening.

Esports is het competitief spelen van games op computer, console en mobiele toepassingen. Zaakvoerders van Outplayed, Steven Vander Paelt en Robin Ollevier, bundelen nu hun krachten en kennis van gaming, marketing, horeca en eventmanagement met de opening van het eerste esportscenter in België. “Outplayed wordt een esports- en gaminghub waar jongeren en studenten in een gecontroleerde omgeving én op een sociaal verantwoorde manier samen hun esportieve lusten bot kunnen vieren. Bij Outplayed zul je live op het grote scherm je favoriete teams en streamers kunnen aanmoedigen, je vrienden ‘outplayen’ in de nieuwste games en na afloop chillen in de bar.” (lees verder onder de foto)

Timing

Outplayed start in oktober met de inrichting van het Textielhuis, met respect en waardering voor het bestaande interieur. De echte opstart komt er in januari 2021 met een pop-up met 20 pc’s, racesimulators en een streamingkamer. Op termijn, de overeenkomst met Leiedal geldt voor een jaar, wil Outplayed een volwaardig esportscenter uitbouwen met naast de gameruimte en bar ook een arena voor 500 toeschouwers, verschillende trainingsruimtes voor teams en enkele hoogstaande streamingkamers. Waar dat moet komen, is nog niet duidelijk.

In februari sloegen Leiedal en Hangar K die handen al in mekaar voor het aanpalende hoekgebouw dat werd omgedoopt tot K-orner. Leiedal creëert ruimte om te ondernemen, Hangar K biedt jonge starters onderdak: een strategische samenwerking waardoor K-orner nu al de hoeksteen en werkplek is van een aantal innovatieve starters.