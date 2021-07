Hip zomerkamp dompelt kinderen onder in hiphopcultuur

Wie tussen 9 en 12 is kan in Diksmuide op een wel heel bijzonder zomerkamp. “Ik word hiphopper” is een kamp waar de kinderen een hele week worden ondergedompeld in de hiphopcultuur.

In Muziekclub 4AD en hiphopacademie De Stroate maken ze kennis met eigen teksten schrijven, rappen en graffiti. Vandaag was de eerste dag en voor de kinderen is het nu al onvergetelijk. Voor de meeste kinderen is het de eerste keer in hun leven dat ze een spuitbus vastnemen, maar niet voor iedereen. "Ik doe dat op de poort van mijn papa," vertelt deelneemster Galila, "daardoor kon ik al wat oefenen."

Naast graffiti is natuurlijk ook zelf rappen een belangrijk onderdeel van de hiphopcultuur. En ook al is het de eerste dag van het kamp, sommigen wagen zich al aan het echte werk. En voor wie de smaak te pakken heeft: er zijn nog enkele plaatsjes in het kamp beschikbaar.