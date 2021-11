Hinder verwacht door stipheidsacties van politie

Het gaat om een initiatief van de politievakbonden die onder meer een loonsverhoging eisen van de federale overheid. De acties gaan elke week door tot er een loonsverhoging komt.

“Korpsen in West-Vlaanderen hebben nu gemiddeld een manschappentekort van 10% omdat steeds minder jongeren de job aantrekkelijk vinden,” zei Bert Lernout, provinciaal voorzitter van VSOA, de grootste politievakbond, maandagavond in het nieuws op Focus & WTV.

De vakbonden protesteren ook tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. Maandag waren al acties in Brussel die voor heel wat verkeershinder zorgden.

Andere acties volgen

Vanaf vandaag donderdag voert dus ook de lokale politie actie en dat met uitgebreide controles op invalswegen. De acties zijn alvast voor zo'n twee maanden gepland, tenzij de minister over de brug komt.

"De bedoeling is dat we deze week starten in de centrumsteden, als we geen gehoor vinden bij de minister zal dat uitgebreid worden naar andere steden. We zullen dat wekelijks doen, maar het kan dus zijn dat dat zo niet blijft en dat het de komende weken ook op andere dagen zal gebeuren. Alles hangt af van de intenties van de minister", zegt Bert Lernout van het VSOA.