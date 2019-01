Hinder op kusttram tussen Wenduine en Knokke-Heist

Dat komt door een ongeval waardoor de rijdraad is afgerukt. Er rijden wel pendelbussen in beide richtingen, meldt De Lijn West-Vlaanderen. Dinsdagochtend was er een probleem met een stroomafnemer van één van de trams. Die moet op een gegeven moment gezakt zijn en de rijdraad hebben afgerukt. De diensten zijn inmiddels bezig met de herstellingswerken, maar die zullen wellicht een hele dag in beslag nemen. Er zijn in beide richtingen pendelbussen tussen halte Duinse polder in Wenduine en Knokke-Station.

Op het moment van het euvel zaten heel wat mensen op de tram. Zij moesten uit veiligheidsoverwegingen blijven zitten. Ze konden uiteindelijk bevrijd worden door de hulpdiensten en hun weg verder zetten. Niemand raakte gewond. Wat de oorzaak is van het euvel, is nog niet duidelijk.