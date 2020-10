Hinder op bus en tram door staking bij De Lijn

Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteert tegen de plannen om de belbuscentrale en het leerlingenvervoer te privatiseren, wat tot minder werkzekerheid zou leiden. De impact voor het tram- en busverkeer in Vlaanderen verschilt van provincie tot provincie, maar vooral in de steden zal die voelbaar zal zijn.

In West-Vlaanderen is globaal een derde van de eigen chauffeurs uitgereden. Het stadsnet in Roeselare rijdt normaal. In Oostende is voorlopig slechts 10 procent uitgereden. De hinder op de kusttram is vrijdagochtend groot, net als op het stadsnet van Brugge.

De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website te zoeken naar de halte waar je wil opstappen.