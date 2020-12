Ongeveer de helft van de bussen en trams red vanochtend vroeg niet. Maar in de loop van de ochtend reden er meer. "Omdat rond 8.30 uur al meer diensten gestart zijn, kunnen we beter inschatten in hoeverre de oproep van de bonden gevolgd wordt", zegt woordvoerder Karen Van der Sype. In West-Vlaanderen is rond 8.30 uur 80 procent uitgereden. "Er is vandaag nog een overleg aangevraagd met de vakbonden", aldus Van der Sype. "Maar hoe lang de acties zullen duren, weten we nog steeds niet."