Op de E40 in Steenkerke bij Veurne heeft een incident met een vrachtwagen voor file gezorgd. De weg lag er bezaaid met isolatieplaten die van een aanhangwagen waren gevallen na een uitwijkmaneuver.

De autoweg was een tijdlang volledig versperd wat voor een file zorgde.De brandweer maakte één rijvak vrij en legde de isolatieplaten op de pechstrook zodat één baanvak weer vrij kwam.

De platen lagen verspreid over verschillende tientallen meters. De hinder was in de richting van Frankrijk na één uur opgelost.