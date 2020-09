Kermissen vinden nog niet overal opnieuw plaats, waardoor verschillede foorkramers tot op heden niet aan de slag kunnen. Volgens Crevits is het voor steden en gemeenten weliswaar perfect mogelijk om op een veilige manier en met respect voor de coronamaatregelen een kermis te organiseren.

Steun

Eerder kreeg de sector al steun via de verschillende Vlaamse premies, zoals de hinderpremie, dagpremie of ondersteuningspremie. Ook het Vlaams beschermingsmechanisme is momenteel van kracht voor de foorkramers.