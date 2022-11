"Hij schoot mama dood voor mijn ogen": Avelgemnaar schrijft tragisch huiselijk geweld van zich af

"Wij kwamen naar buiten als een gezinnetje dat perfect liep," begint Renzy Tielens uit Avelgem zijn verhaal. "Helaas was het tussen de vier muren heel wat anders."



Het verhaal van Renzy Tielens leest als een waar horrorverhaal. Als kind gaan hij en zijn zussen door een hel: hun vader is bijzonder gewelddadig: zijn zussen en moeder krijgen geregeld klappen, of nog erger. Zijn vader ging steeds brutaler te keer. De moeder van Renzy leerde uiteindelijk iemand anders kennen en verhuisde met haar kinderen, een beter leven tegemoet.

"Hij schoot mama koelbloedig dood"

Maar de man vindt zijn ex-vrouw en kinderen terug in Wortegem-Petegem. Renzy is dan tien jaar. (lees verder onder de foto)

"Hij fluisterde in mijn oor: vergeef mij wat ik nu ga doen en weet dat ik je graag zie," getuigt Renzy. "Hij draaide zich om en nam het jachtgeweer. Hij schoot in mijn richting toen ik wegrende. Ik ging onder tafel zitten en keek omhoog, en dan schoot hij tweemaal raak op de vriend van mijn mama, in de knie en de heup. Daarna maakte hij mijn moeder koelbloedig af met een schot in het hoofd. Ze viel naast mij neer."

Vrijspraak

Renzy kan terecht bij zijn grootouders. Op het proces gebeurt het ondenkbare: zijn vader wordt vrijgesproken. "De vrijspraak had nooit mogen gebeuren. Hoe die man er in slaagde de jury te manipuleren en alles in de doofpot te steken. En natuurlijk: mijn mama kon niet meer spreken."

Renzy heeft daarna nog contact met zijn vader, maar dat verloopt stroef. Ook in zijn verdere leven lijkt geweld de rode draad, tot hij op zijn 90ste overlijdt. Een opluchting voor Renzy, die zijn verhaal van zich afschrijft in het boek "Zoon van een moordenaar". (lees verder onder de foto)

"Ik ben niet fier op mijn boek, ik ben er wel blij mee. Ik ben er fier op waar ik sta nu.Ik hoop er veel mensen mee te helpen als ze mijn boek gelezen hebben."