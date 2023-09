Highlight Festival Ieper doet extra dag open voor vijfde verjaardag

Van één podium met een deejay vrijdagavond schakelt Highlight Festival zaterdagnamiddag en -avond over naar vijf podia waar de dansers zich kunnen uitleven. Op de mainstage geven Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob hun jonge fans een show en op het technoprogramma staat pionier in het genre Dave Clarke.

Stap per stap

Bij de muziekliefhebbers uit de streek valt het nog maar vijfjarige festival in de smaak. Voor hen probeert de organisatie de prijzen ook binnen de perken te houden. Hoewel een pintje in 2018 op de Ieperse weide maar anderhalve euro kostte, valt de prijs van drie euro vandaag toch nog mee vergeleken met andere festivals.

Het festival kijkt nuchter naar de toekomst. "We bekijken het jaar per jaar", aldus organisator Lennert Vintevogel. "We hebben geen glazen bol, maar we hebben gezonde ambities om elk jaar een stap omhoog te zetten."