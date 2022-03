Hier tank je het goedkoopst in West-Vlaanderen

De brandstofprijzen swingen de pan uit door de oorlog in Oekraïne. Automobilisten zoeken de goedkoopste tankstations om brandstof bij te vullen. In West-Vlaanderen tank je, vandaag dinsdag, het goedkoopst in Oostende en Vleteren .

Dat blijkt op carbu.com, de website die de brandstofprijzen vergelijkt. De prijzen liggen wel dicht bij elkaar, zo blijkt.

Vergelijken voor diesel en benzine

Door de spanningen in Oekraïne halen de brandstofprijzen records. Nog nooit was tanken zo duur in ons land.

Vandaag, dinsdag 8 maart, tank je het goedkoopst diesel (B7) in het Shell-tankstation aan de Nieuwpoortsesteenweg 889 bij de Luchthaven in Oostende. Daar kost de diesel (B7) 1,925 euro per liter, volgens de website carbu.com.

De goedkoopste benzine (Super 98 E5) in West-Vlaanderen op vandaag kost 1,883 euro per liter en vind je bij Comfort Energy Woesten aan de Poperingestraat 82 in Vleteren.

Prijzen schommelen

Let wel: dit is de situatie op vandaag dinsdag 8 maart. De brandstofprijzen schommelen fel en worden vaak aangepast.

Klik hier voor de meeste actuele info over de brandstofprijzen in West-Vlaanderen.