Sinds vanmiddag zijn de terrassen in Nederland weer open. Bij ons is het nog wachten tot acht mei en de Nederlanders vrezen dan ook dat ze zullen overspoeld worden door Belgen.

In Sluis bij Knokke-Heist vanmiddag in elk geval geen stormloop, maar op de terrassen wel veel West-Vlamingen. De burgemeester van Sluis vindt het jammer dat de regels in Nederland en in België verschillen en dat de terrassen niet op hetzelfde moment opnieuw open gaan. Dat maakt het moeilijk. Maar we zijn zeker welkom.

Burgemeester Marga Vermue: "Er is geen verbod voor de Belgen om de grens over te steken en hier een terrasje te pakken. Maar hou je wel aan de maatregelen".