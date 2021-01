Binnenkort worden ook de eerste vaccins tegen het coronavirus in onze provincie uitgedeeld. Sint-Jozef in Kortrijk en de Zonnewende in Meulebeke zijn de eerste woonzorgcentra in West-Vlaanderen waar woensdag gevaccineerd wordt.

Uitzonderlijk is dat naast de bewoners van het woonzorgcentrum ook de bewoners van de assistentiewoningen in de Zonnewende zich kunnen laten vaccineren. Daarvoor is het nog wachten op een definitieve goedkeuring van Vlaanderen. Voor Meulebeke is dit alvast het startschot van een gemeentelijke campagne. In het rusthuis zullen zo’n 250 vaccins uitgedeeld worden aan iedereen die het wil. Tot nu toe is er nog geen weet van weigeraars. Voor de directie is het alvast een mooi nieuwjaarsgeschenk.