Hier flitste de politie het vaakst in 2018 (volgens PolCon)

In 2018 voerde de politie in Vlaanderen en Brussel dagelijks meer dan 16 snelheids- en alcoholcontroles uit. Dat blijkt uit cijfers van PolCon - Politie Controles, een facebookpagina waar bestuurders snelheidscontroles met elkaar delen.

Op de facebookpagina 'PolCon - Politie Controles' delen meer dan 76.000 Vlamingen dagelijks flitscontroles en andere politiecontroles met elkaar. In 2018 ontving de pagina bijna 6.000 meldingen, goed voor 16 flitslocaties per dag in Vlaanderen en Brussel.

De meeste controles werden gemeld in de stad Dendermonde: precies 184 keer stond de politie daar te controleren. De tweede meest gecontroleerde stad van Vlaanderen is Hasselt, met precies 157 meldingen, gevolgd door Aalter, met 149 meldingen. Brugge is de eerste West-Vlaamse stad op een 6de plaats met 129 controles in 2018.

Klik hier voor een interactieve kaart met alle locaties.