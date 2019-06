Hier flitst politie RIHO in juli

DAG DATUM PLAATS DI 02 Mandellaan – Beversesteenweg – Izegemseaardeweg – Kachtemsestraat – Ardooisesteenweg Roeselare WO 03 Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Prins Alberlaan – Meensesteenweg – Ardooisestraat Izegem ZA 06 Delaeystraat – Roeselarestraat - Middenstraat – Bruggestraat Hooglede ZO 07 Diksmuidsesteenweg – Hoogleedsesteenweg – Iepersestraat - Meensesteenweg Roeselare WO 10 Baronstraat – Rijksweg – Katteboomstraat – Krekelmotestraat – Roeselaarsestraat Izegem DO 11 Rijksweg – Stationstraat – Middenstraat – Bruggestraat – Kortemarkstraat Hooglede MA 15 Meensesteenweg – Iepersestraat – Oostnieuwkerksesteenweg – Diksmuidesteenweg – Hoogleedsesteenweg Roeselare DI 16 Leenstraat – Meensesteenweg – rijksweg – Lendeleedsestraat – Reperstraat Izegem WO 17 Kortemarkstraat – Ieperstraat – Bruggestraat – Roeselarestraat Hooglede VR 19 Meensesteenweg – Iepersestraat – Oostnieuwkerksesteenweg – Diksmuidesteenweg – Hoogleedsesteenweg Roeselare ZA 20 Roeselaarsestraat – Meensesteenweg – Ardooisestraat - Gentseheerweg Izegem ZO 21 Meensesteensweg – Mandellaan – Kachtemsestraat – Oostnieuwkerksesteenweg Roeselare DI 23 Bruggestraat – Delaeystraat – Kortemarkstraat – Grijspeerdstraat – Roeselarestraat Hooglede WO 24 Mandellaan – Beversesteenweg – Izegemseaardeweg – Kachtemsestraat – Ardooisesteenweg Roeselare DO 25 Leenstraat – Meensesteenweg – rijksweg – Lendeleedsestraat – Reperstraat Izegem MA 29 Mandellaan – Beversesteenweg – Izegemseaardeweg – Kachtemsestraat – Ardooisesteenweg Roeselare DI 30 Kachtemsestraat – Gentseheerweg – Prins Alberlaan – Ambachtenstraat - Ardooisestraat Izegem WO 31 Rijksweg – Stationstraat – Middenstraat – Bruggestraat - Kortemarkstraat Hooglede

