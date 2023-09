Hevige woningbrand in Kortrijk: één bewoonster aangehouden

Een hevige brand in Kortrijk heeft gisteravond twee rijwoningen in de as gelegd. De vrouw die in het huis woonde waar het vuur is ontstaan, verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke brandstichting.

Als de brandweer ter plaatse komt, zijn twee rijwoningen al helemaal in de greep van de vlammen. En ook de huizen ernaast worden bedreigd. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar dan wordt duidelijk hoe verwoestend de brand geweest is. Henk Vanwalleghem, hulpverleningszone Fluvia: "Door de brand zijn twee woningen volledig vernield. En de aanpalende woningen links en recht zijn ook getroffen door rook en waterschade. Er is één dame afgevoerd, een van de bewoners, naar het ziekenhuis. Wij hebben ook twee brandweermannen die gewond geraakt zijn tijdens de bluswerkzaamheden.

Eén brandweerman wordt geëlektrocuteerd. Een andere krijgt brokstukken over zich heen.

Opzettelijke brandstichting

De bewoners van de huizenrij werden geëvacueerd. Maar op een zeker moment wist niemand waar de bewoonster van het eerste huis gebleven was en of ze wel thuis was toen de brand uitbrak. De politie vindt de vrouw uiteindelijk terug en brengt haar naar het politiecommissariaat voor verhoor. Ze is intussen aangehouden op verdenking van brandstichting.