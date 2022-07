Hevige regen valt over Westhoek, ondergrondse garages ondergelopen

Na de extreme hitte dinsdag, regent het woensdagavond hevig boven de Westhoek. Onder andere in Watou, deelgemeente van Poperinge, blijft de neerslag oplopen, nu al tot 80 liter water per vierkante meter. In Veurne zijn ondergrondse garages ondergelopen.

Terwijl het dinsdag nog snikheet weer was, passeerde er woensdag lokaal onweer of een hevige bui boven onze provincie. Vooral de zuidelijke Westhoek krijgt het in de avond zwaar te verduren. De regen houdt er aan en de hoeveelheid neerslag loopt op sommige plekken in de buurt van Poperinge op tot meer dan 80 liter water per vierkante meter. Op sociale media verschijnen foto's van ondergelopen hoppevelden. In Proven bij Poperinge viel er op een half uur tijd meer dan 30 liter neerslag uit de lucht.

Ondergelopen garages

Bij het Suikerpark in Veurne is er water binnengelopen in de ondergrondse garages van het appartementsgebouw 'De Suikertoren'. De brandweer moest er het water wegpompen. In de streek rond Veurne en aan de Westkust heeft het minder hard geregend. Er is daar tot nu toe 20 liter water per vierkante meter gemeten. Ondertussen is het er ook droog geworden. Met ook nog een interventie in Koksijde en Nieuwpoort hebben de pompiers voorlopig nog maar drie keer moeten uitrukken.