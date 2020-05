Hevige loodsbrand in Langemark-Poelkapelle

Afgelopen nacht heeft een zware brand gewoed op een landbouwbedrijf in Langemark-Poelkapelle. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al overgeslagen van een loods met stro naar een andere loods. De hele voormiddag bleef de brandweer nablussen.

Het was rond kwart voor vier dat de brandweer naar de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle snelde. De brand ontstond in een loods met een voorraad stro en breidde zich verder uit naar een loods met landbouwvoertuigen- en materiaal. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een gebouw met kalveren.

(lees verder onder de foto)

Rookhinder

De brand zorgde voor heel wat rookhinder richting de wijk Madonna. De brandweer riep dan ook op om ramen en deuren gesloten te houden.