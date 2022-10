Hevige gasexplosie in Oostende: verschillende slachtoffers, rampenplan afgekondigd

In Oostende zijn meerdere slachtoffers gevallen na een zware gasexplosie op de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat. Het is nog niet duidelijk hoe hun toestand is.

De feiten speelden zich rond 11.30 uur af op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat. Daar zijn werken aan de gang, mogelijk werd een gasleiding geraakt. Er was een hevige knal te horen, gevolgd door een steekvlam. De brandweer is momenteel nog volop bezig met de bluswerken.

Burgemeester Bart Tommelein heeft zijn werk in het Vlaams parlement onderbroken, hij is onderweg naar Oostende. Hij spreekt voorlopig van drie gewonden. Mensen worden momenteel opgevangen in het cultuurcentrum De Grote Post. Het rampenplan is afgekondigd. Een politieman en brandweerman zouden zwaargewond geraakt zijn.

Ook de kusttram is in beide richtingen verstoord. Ondertussen is het gevaar geweken, de gasleiding is gedicht. Toch is de situatie nog niet onder controle: er zijn 10 huizen met instortingsgevaar. 25 mensen kunnen voorlopig niet naar huis.