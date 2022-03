Hevige brand zet atelier in Sint-Baafs-Vijve in brand

In Sint-Baafs-Vijve heeft woensdagavond een hevige brand gewoed in een loods waar een man aan auto's werkt.

De brand in de Heirweg in Sint-Baafs-Vijve brak uit kort na half tien. Buurtbewoners merkten het vuur op en verwittigden de brandweer. Toen die ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Het duurde een klein uur voor ze het vuur onder controle hadden. Ze slaagden er wel in om gebouwen in de buurt te vrijwaren: enkele woningen en een andere loods.

Het getroffen atelier, waarin de huidige huurder al zo’n twee jaar actief is, is helemaal verloren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.