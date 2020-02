Hevige brand in villa in Snellegem

In de garage van een villa in Snellegem heeft een hevige brand veel schade aangericht.

Door een defect in de zekeringkast is vrijdagavond rond 17u brand uitgebroken in de garage van een villa in de Isebaertstraat in Snellegem. De brand richtte hevige rook- en blusschade aan.

Toen de brandweer aankwam woedde het vuur hevig. De bewoonster kon vluchten via de garagepoort, maar daardoor kreeg het vuur extra zuurstof, en nam de intensiteit van de brand toe. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar door de rookschade, en omdat er geen elektriciteitsvoorziening meer is.