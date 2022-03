Hevige brand in Sint-Baafs-Vijve

In Sint-Baafs-Vijve woedt een hevige brand aan een kartonbedrijf. De brandweer is massaal aanwezig.

De brand in de Heirweg in Sint-Baafs brak uit kort na half tien vanavond. Het vuur woedt bijzonder hevig, de brandweer is massaal ter plaatse.

Eerst werd aangenomen dat de brand bij het kartonbedrijf was, de brandweer was daarom massaal uitgerukt voor een industriebrand. Het ging uiteindelijk om een huis naast het bedrijf. De brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg.

Later meer.