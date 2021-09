In Oostende heeft het gisteren in de vooravond hevige gebrand. Een woning is er onbewoonbaar verklaard, de bewoonster is gelukkig ongedeerd en kan elders terecht.

Het vuur brak uit rond halfzes in een woning in de Verlaatstraat, een klein straatje in de buurt van het AZ Damiaan ziekenhuis. De vlammenzee heeft de zolder helemaal vernield, de rest van de woning liep rook- en waterschade op. De bewoonster kon de woning op tijd verlaten en kan voorlopig elders terecht. Het vuur is op de zolder ontstaan, de oorzaak is nog onbekend.