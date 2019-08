Hevige brand in Moorsele legt twee tuinhuizen in de as

Een buur merkte het vuur op en verwittigde de brandweer. Brandweerlui uit Menen, Wevelgem en Gullegem repten zich ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. “Via een zijdeur die uitgeeft op de tuin van de aanpalende woning, konden we rechtstreeks bij de brand komen, waardoor deze snel geblust was en overslag naar de woningen zelf vermeden werd”, vertelt brandweerofficier Dirk Vens, die de interventie coördineerde.

(lees verder onder de foto)

Woning onbewoonbaar

De brand moet ontstaan zijn in of rond het tuinhuis van de gezinswoning en sloeg via de houten tuinplaten over naar het aanpalende tuinhuis van de naastgelegen woning, dat ook helemaal vernield werd. Ook de woningen zelf liepen door de brand schade op, waardoor de woning van het betrokken gezin onbewoonbaar is. Als gevolg van de hitte die met de brand gepaard ging, barstten enkele ramen en werd de keukendeur van de aanpalende woning beschadigd.

Oorzaak onduidelijk

Wat precies aan de oorzaak ligt van de brand, was zaterdagavond niet meteen duidelijk en wordt nog onderzocht. Op het ogenblik van de brand waren enkel de drie kinderen van het gezin aanwezig. Als bij wonder raakte bij de explosie en de daaropvolgende brand niemand gewond.