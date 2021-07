De gemeente Heuvelland wil zelf ingrijpen nadat inwoners van de Douanestraat twee dagen na elkaar, door overvloedige regenval, modderstromen kregen in de straat.

Niet alleen is er al contact geweest met de Franse buurgemeente, Heuvelland wil ook onderzoeken welke landbouwgebieden in de buurt kunnen omgevormd worden tot erosiezones. Dat zijn stroken gras, dicht bij de grachten, die het water en de aarde beter vast houden. Maar landbouwers lopen er vaak niet wild van, want dat betekent dat er minder vruchten kunnen groeien. Ze krijgen wel een kleine vergoeding.

