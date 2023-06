Heuvelland tevreden met meer overleg met jeugdbewegingen

Jeugdbewegingen zullen meer overleggen met de gemeenten waar ze verblijven. Eén daarvan is Heuvelland, een plaats waar veel jongeren graag hun tenten opslaan. Maar grote problemen hebben ze hier nog nooit gehad. Wieland De Meyer, burgemeester Heuvelland: "Ik vind het goed dat er meer overleg is, maar wij hebben nog nooit noemenswaardige problemen gehad, ook al komen hier soms heel grote groepen toe in onze kleine dorpjes. Er is soms wat lawaaihinder en wat zwerfvuil, maar het valt al bij al mee. We bezorgen alle jeugdbewegingen ook een kampmap met daarin alle regels."